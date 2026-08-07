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Sakarya Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklığı 32°C civarına ulaşırken, gece saatlerinde 14°C'ye düşecek. Önümüzdeki günlerde benzer sıcak hava etkisini sürdürecek. 8 Ağustos'ta 33°C, 9 Ağustos'ta ise 31°C bekleniyor. Bu sıcak havalarda dikkatli olmak, bol su içmek ve koruyucu önlemler almak önem taşıyor. Hava koşullarını planlarınızda dikkate almanız faydalı olacaktır.

Sakarya Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Sakarya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Sakarya'da 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 14°C civarına düşecek. Bu sıcaklıklar, Sakarya'nın yaz günlerine özgü bir durumu yansıtıyor.

Bugün de Sakarya'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32°C'ye çıkacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 14°C civarına gerileyecek. Bu durum, yaz günlerinin tipik bir örneğini oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 33°C civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise 18°C'ye düşecek. 9 Ağustos Pazar günü sıcaklık 31°C olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21°C'ye çıkacak. 10 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığı tekrar 32°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 21°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalıdır. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek, sıcak çarpması riskini azaltır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak yararlı olacaktır. Ayrıca şapka takmak da önemlidir.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava durumu genelde sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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