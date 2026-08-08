Sakarya Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 34 derece civarına ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 17 ile 18 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Ağustos ayı iklimine uygun. Sıcak ve nemli bir hava koşulu var.

Bugün Sakarya'da hava genellikle güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler dikkat etmelidir. Güneş ışınları dik açıyla gelince ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artar. Cilt koruması ve yeterli sıvı alımı önem kazanıyor.

Önümüzdeki günlerde 9 Ağustos Pazar günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık 30 derece civarında olacak. 10 Ağustos Pazartesi günü, bulutlu bir başlangıç sonrası güneş geri dönecek. Hava sıcaklığı 31 derece civarına çıkacak. 11 Ağustos Salı günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık yine 31 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Zaman zaman yağışlar görülecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar güneş koruyucu ürünler kullanmalı. Bol su içmeye özen göstermelidirler. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde ani su baskınlarına karşı da dikkatli olunmalı.

Sonuç olarak Sakarya'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar yüksek kalacak. Zaman zaman yağışlar görülecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar hava koşullarını yakından takip etmelidir. Gerekli önlemleri almak çok önemlidir.