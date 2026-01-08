HABER

Sakarya Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 8 Ocak 2026 tarihinde hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Sabah sıcaklığı 14 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde 13 dereceye, akşam ise 10 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı 6 dereceye kadar inebilirken, yağmur etkisini sürdürmeye devam edecek. Dışarıda bulunacaklar, şemsiye ve kat kat giyinmeyi unutmamalıdır. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecektir.

Ufuk Dağ

Sakarya'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü, hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 14 derece civarında. Hafif yağmur bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Akşam saatlerinde ise 10 derece civarında olacak ve yağmur devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 6 dereceye kadar inebilir. Hafif yağmurun etkisi sürecek.

Bu hava koşulları, tipik bir kış gününü yansıtıyor. Gün boyunca hafif yağmurların etkili olması, dışarı çıkarken şemsiye almanız gerektiğini gösteriyor. Hava sıcaklıkları 6 ile 14 derece arasında değişecek. Kat kat giyinmek, sıcak tutacak kıyafetler tercih etmek önemlidir. Böylece gün boyunca rahat edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Ocak 2026 Cuma sabah saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında olacak. Yağmurlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 8 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde yine 7 derece civarında olacak ve yağmur devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşebilir. Hafif yağışlı hava koşulları sürecek.

10 Ocak 2026 Cumartesi sabah saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında bekleniyor. Açık bir hava olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 11 derecede kalacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10 dereceye düşecek. Hafif yağmurlu bir hava görülecek. Gece saatlerinde sıcaklık 1 dereceye kadar inebilir. Hafif yağmurlu koşullar devam edecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalısınız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmeniz, olası yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Vücut ısınızı dengede tutmak da önemlidir.

