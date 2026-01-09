Sakarya Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Ocak 2026 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 6 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar batıdan esecek. Hızı saatte 18 kilometre olacak. Nem oranı %54 ile %80 arasında değişecek. Bu koşullarda bugünkü hava durumu soğuk ve yağışlı kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. Cumartesi günü sıcaklık 14 dereceye yükselecek. Pazar günü ise sıcaklık 11 dereceye düşecek. Pazar günü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken dikkat edilmelidir. Özellikle soğuk ve yağışlı günlerde kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler de önemlidir. Rüzgarlı günlerde sağlam bir şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Sakarya'da hava durumu değişken olacağı için, planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol edin.