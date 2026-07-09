Sakarya Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü, Sakarya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceyi bulacak. Hava genel olarak güneşli olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Bu sırada 19 dereceye kadar inmesini bekliyoruz. Hafif yağışların görülmesi muhtemel. Sakarya'da hava durumu, sabah ve öğle güneşli. Akşam saatlerinde ise hafif yağış bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak olacak. 10 Temmuz Cuma günü sıcaklık 17 ile 30 derece arasında değişecek. Hava genel olarak güneşli olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 16 ile 32 derece arasında olacak. Hava yine güneşli kalacak. 12 Temmuz Pazar günü sıcaklık 18 ile 34 derece arasında olacak. Bu günlerde hava koşullarının güneşli olması bekleniyor.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirenler, önlem almalıdır. Gün boyunca bol su içilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş kremi kullanmak, sıcak çarpması riskini azaltır. Akşam saatlerinde yağış bekleniyorsa, yanınızda şemsiye bulundurmak faydalıdır. Bu önlemler, Sakarya'da daha konforlu vakit geçirmenizi sağlayacaktır.