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Sakarya Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu genel olarak güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30 dereceye ulaşırken, yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün bekleniyor. Ancak, ani yağışlara karşı önlem almak da önemli. Gelecek günlerde ise sıcaklık 31-32 derece seviyelerinde seyredecek. Güneş ışınlarından korunmak, bol su içmek ve aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak öneriliyor.

Sakarya Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 10 Ağustos 2026 Pazartesi, Sakarya'da hava durumu genellikle güneşli. Yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklık 30 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21 derece olacak. Rüzgar hızı 2.5 km/saat civarında seyredecek.

Sakarya'da hava, açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak, ani sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olunmalı. Özellikle açık alanlarda vakit geçirenler, su geçirmez giysi veya şemsiye bulundurmalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 31 derece civarına ulaşacak. Çarşamba günü ise kısmen güneşli hava hakim olacak. Sıcaklık 32 dereceye çıkacak. Perşembe günü çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 31 derece civarında seyredecek.

Hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak önemli. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek ve aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak da önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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