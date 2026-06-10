Sakarya Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün 10 Haziran 2026 Çarşamba günü, Sakarya'da hava durumu oldukça keyifli olacak. Sıcaklık 25 - 26 derece civarında seyredecek. Bu, bölge halkı için rahat bir gün sunacak. Nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgarın hızı ise 18 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 05:26, gün batımı saati 20:29'dur.

Sakarya'da bugünkü hava durumu açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirecekler için güneş kremi tercih edilmeli. Uygun kıyafetler seçmek de önemlidir. Yüksek UV endeksi nedeniyle güneş ışınları zararlı olabilir. Bu durumu unutmamak gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak sakin ve güneşli olacak. 11 Haziran Perşembe günü sıcaklık 25 - 26 derece olacağı bekleniyor. 12 Haziran Cuma günü ise sıcaklık 26 - 27 derece arasında tahmin ediliyor. Nem oranı %77 - %79 arasında değişecek. Rüzgar hızı 18 km/saat civarında olacak.

Güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak yüksek UV endeksi, güneş ışınlarının zararlı olabileceğini hatırlatıyor. Güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka takmak ve bol su içmek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Sakarya'da hava durumu 10 Haziran Çarşamba günü oldukça güzel olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Fırsatı değerlendirip açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı önlemlerinizi almayı unutmamalısınız.