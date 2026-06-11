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Sakarya Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 11 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 27-28 derece arasında değişirken, gece sıcaklık 10-14 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeyden hafif esecek. Nem oranı ise %44 ile %70 arasında kalacak. Önümüzdeki günler de benzer hava koşullarıyla geçecek. Açık hava etkinlikleri için bu dönem oldukça uygun. Kıyafetlerinizde hafif ve rahat tercihler yapmayı unutmayın.

Sakarya Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Sakarya'da 11 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 27-28 derece civarında. Gece ise sıcaklık 10-14 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 4-5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %44 ile %70 arasında olacak.

Sakarya'daki hava önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 12 Haziran Cuma günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 29-14 derece arasında değişecek. 13 Haziran Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 24-14 derece arasında olacak. 14 Haziran Pazar günü ise hava güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 25-9 derece arasında değişecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Gündüz sıcaklıklar 27-29 derece civarında olacak. Hafif ve rahat kıyafetler tercih etmeniz faydalı. Gece saatlerinde sıcaklık 9-14 derece arasında bulunacak. Yanınıza bir ceket almanız önerilir. Rüzgarın kuzey yönünden esmesi nedeniyle dikkatli olmalısınız. Nem oranının %44 ile %70 arasında olması, hava kalitesinin genellikle iyi olduğunu gösteriyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Sakarya'da 11 Haziran 2026 Perşembe günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Hafif kıyafetler tercih etmeyi unutmayın. Gece için bir ceket almayı ihmal etmeyin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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