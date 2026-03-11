Sakarya Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

11 Mart 2026 Çarşamba günü, Sakarya'da hava genellikle güneşli olacak. Ilıman bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında kalacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4 ile 6 dereceye düşmesi öngörülüyor. Nem oranı gün boyunca %60 ile %70 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı ortalama 16 km/saat civarında esmesi bekleniyor.

12 Mart Perşembe günü, hava daha serinleşecek. Gündüz sıcaklıkları 13 ile 15 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 1 ile 3 dereceye düşecek. 13 Mart Cuma günü, bulutların arasından güneşin ara sıra çıkması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 14 ile 16 derece arasında kalacak. Gece ise 0 ile 2 derece arasında olacak.

14 Mart Cumartesi günü, alçak bulutlar hava koşullarını etkileyecek. Hava biraz daha serin olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 ile 17 derece arasında kalacak. Gece sıcaklık 3 ile 5 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de önemli. Bu, günlük planları daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olacak.