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Sakarya Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da hava durumu, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü 19 ile 22 derece arasında değişkenlik gösterecek. Gün boyunca kısa süreli sağanaklar bekleniyor. 14 Ağustos'ta ise sıcaklıklar 15 ile 28 derece arasında olacak ve güneşli bir hava hakim olacak. 15 ve 16 Ağustos günlerinde de sıcaklıklar 16 ile 29 derece arasında seyredecek. Dışarı çıkarken yağmura karşı hazırlıklı olmak, konforunuzu artıracak.

Sakarya Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü, Sakarya'da hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında olacak. Gün boyunca kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Bu durum hava durumunun değişken olacağı anlamına geliyor. Sakarya'da hava durumu, sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında değişmesi ile karakterize edilecek. Kısa süreli sağanaklar da söz konusu.

Önümüzdeki günlerde, 14 Ağustos Cuma günü, hava sıcaklıkları 15 ile 28 derece arasında değişecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava durumu hakim olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü, sıcaklıklar 16 ile 29 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu gün çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. 16 Ağustos Pazar günü ise yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıkların 15 ile 28 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalıyız. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları 15 ile 29 derece arasında değişecek. Kat kat giyinmek, konforunuzu artıracaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek iyi bir fikir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu saatlerde daha kalın giysiler tercih etmelisiniz.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava durumu, sıcaklıkların 15 ile 29 derece arasında değişmesiyle karakterize edilecek. Zaman zaman kısa süreli sağanaklar olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek, gününüzü daha rahat geçirmenizi sağlar. Yanınıza yağışa karşı koruyucu önlemler almak da önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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