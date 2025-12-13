HABER

Sakarya Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 13 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu geçecek. Sıcaklık 9 ile 11 derece arasında değişiyor. Yüksek nem oranı ve 3.6 km/saat hızındaki rüzgar da hissedilecek. Önümüzdeki günler, 14 ve 15 Aralık'ta benzer hava koşulları ve sıcaklık aralıklarıyla devam edecek. Yağmurlu havalar için uygun giyinmek ve su tüketimine dikkat etmek önemli olacak. Açık hava etkinlikleri planlanırken yağmur ihtimali göz önünde bulundurulmalı.

Bugün, 13 Aralık 2025 Cumartesi, Sakarya'da hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu. Sıcaklıklar 9 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı 3.6 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 08:14. Gün batımı ise 17:31 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günler açısından 14 Aralık Pazar günü hafif yağmurlu ve bulutlu bir hava bekleniyor. 15 Aralık Pazartesi günü ise hafif yağmur olacak. Sıcaklıklar 14 Aralık'ta 6 ile 11 derece, 15 Aralık'ta 9 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı yine yüksek kalacak. Rüzgar hızı 3.6 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 08:14, gün batımı ise 17:31 olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günler için su geçirmez ayakkabılar giymekte fayda var. Su geçirmez giysiler de tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle bol su içmeye dikkat etmek önemlidir. Rüzgar hızı düşükken açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Ancak yağmur ihtimalini de göz önünde bulundurmalısınız. Planlamanızı buna göre yapmalısınız.

