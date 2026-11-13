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Sakarya Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 13 Kasım Cuma 2026 tarihinde hava durumu, sonbaharın etkilerini sergiliyor. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, hava genel olarak kapalı ve yağışlı olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 15 dereceye düşmesi bekleniyor. Dışarıda hakiki bir hava koşulu yaşanması, kalın kıyafetler ve suya dayanıklı giysiler giymeyi gerektirecek. Hafta sonu için yağmurlu havalar gündemde.

Sakarya Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Sakarya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Sakarya'da hava durumu, 13 Kasım Cuma 2026 tarihi için ilginç bir profil çiziyor. Gün boyunca sıcaklığın 20 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık, ortalama 19 ile 22 derece arasında değişiklik gösterecek. Bu durum, sonbaharın Sakarya'da kendini hissettirdiğini gösteriyor. Hava genel olarak kapalı ve bulutlu olacak. Ara sıra yağışlar da meydana gelecek. Şehrin ıslak hava durumu, bu yağışlarla pekişiyor.

Sakarya'nın iklim dinamikleri, sonbahar mevsimiyle birlikte hareketleniyor. Bu dönem için hava koşulları, gündüz ve akşam saatlerinde serin bir atmosfer yaratıyor. Dışarı çıkmayı planlayanlar için hırka veya kalın ceket almak akıllıca olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye kadar düşebilir. Bu da serin hava hissi yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, mevsim normallerine benzer bir seyir izleyecek. Sıcaklıkların 18 ile 21 derece arasında değişeceği öngörülüyor. Ancak, hafta sonuna doğru yağışlı havalar bekleniyor. Dış mekan planları yapanların dikkatli olmaları gerekecek. Yağışların yoğunluğu, günlük aktiviteleri etkileyebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu yakından takip etmeli.

Su geçirmeyen ayakkabılar ve yağmurluk giymek, dışarıda rahat vakit geçirmek için faydalıdır. Sakarya'da bu tür havalar sıkça görülebilir. Ancak, aniden değişen hava koşulları hazırlıklı olmayı zorunlu hale getiriyor. Sakarya'daki hava durumu, sonbaharın etkilerini net bir şekilde gösteriyor.

İlerleyen günler için de benzer bir iklim profili bekleniyor. Dış mekan kıyafetleri ve yağış ihtimaline karşı planlama yapmak önemli. Bu hazırlıklar, mevsimin tadını çıkarmanızı kolaylaştıracak.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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