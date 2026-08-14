Sakarya Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

14 Ağustos 2026 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu keyifli. Sıcaklık, 28 - 30 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 29 - 31 derece arasında değişecek. Nem oranı %60 - %65 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat arasında seyredecek. Bu durum, hafif bir esinti sağlayacak. Hava durumu genel olarak güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Sakarya'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirmek için sıcaklık uygun. Gün ortasında hafif rüzgar, sıcaklıkları rahat hissettirecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Ağustos Cumartesi günü, hava sıcaklığı 29 - 31 derece civarında olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. 16 Ağustos Pazar günü sıcaklıklar 28 - 30 derece arasında seyredecek. Yine güneşli bir hava olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü, sıcaklık 29 - 31 derece civarında kalacak. Güneşli bir gün daha bizi bekliyor.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için sabah ve akşam saatlerinde açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Gün ortasında ise hafif rüzgarın keyfini çıkarın. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz. Özellikle öğle saatlerinde, sıcaklık artışından kaçınmak için gölgelik alanları tercih edebilirsiniz.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Gün boyunca güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunuyor. Güneş ışınlarından korunmak ve yeterli sıvı almak önemli. Bu şekilde, Sakarya'da geçireceğiniz günlerin tadını çıkarabilirsiniz.