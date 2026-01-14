HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 14 Ocak 2026 günü soğuk ve karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 8 derece arasında değişecek. Sabah saatleri buzlanma riski taşırken, öğle saatlerinde hava hafif yağmurlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Bu nedenle kalın giysiler tercih edilmeli. Önümüzdeki günlerde hava ılımanlaşacak olsa da, 16 ve 17 Ocak'ta yağmur ve çisenti beklentisi devam etmekte.

Sakarya Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Sakarya'da 14 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 8 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 1 derece civarında olacak. Ayrıca hafif karla karışık yağmur bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 8 dereceye kadar yükselecek. Hava hafif yağmurlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 derece civarına düşecek. Hava bulutlu görünüm alacak. Gece saatlerinde sıcaklık 1 dereceye kadar inecek. Parçalı bulutlu bir hava görülecek. Rüzgar güneybatıdan esmesi bekleniyor. Rüzgar hızı saatte 10 ile 12 kilometre arasında olacak. Nem oranı gün boyunca %71 ile %87 arasında değişecek.

Sakarya'da soğuk ve karla karışık yağmurlu bir gün geçireceğiz. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmez giysiler ıslanmayı önler. Sabah saatlerinde yollarda buzlanma olabilir. Bu nedenle dikkatli olmalısınız. Araç kullanırken hızınızı düşürmelisiniz.

Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman hale gelecek. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklık 4 ile 13 derece arasında olacak. Hava parçalı az bulutlu olarak geçecek. 16 Ocak Cuma günü sıcaklık 4 ile 11 derece arasında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. 17 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 1 ile 7 derece arasında değişecek. Bu tarihlerde yağmur ve çisenti görülecek. Hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Yağmurlu havalarda şemsiye kullanmalısınız.

Sakarya'da hava durumu ılıman hale gelecek. Ancak 16 ve 17 Ocak tarihlerinde yağmur ve çisenti bekleniyor. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağmurlu havalarda şemsiye kullanmalısınız. Sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmalara dikkat edilmelidir. Araç kullanırken hızınızı düşürmelisiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Terör örgütünün Suriye'de tehlikeli oyunu! Tek şartları varTerör örgütünün Suriye'de tehlikeli oyunu! Tek şartları var
Trump; duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdiTrump; duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltında! Karar belli oldu

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltında! Karar belli oldu

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.