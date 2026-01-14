Sakarya Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 14 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 8 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 1 derece civarında olacak. Ayrıca hafif karla karışık yağmur bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 8 dereceye kadar yükselecek. Hava hafif yağmurlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 derece civarına düşecek. Hava bulutlu görünüm alacak. Gece saatlerinde sıcaklık 1 dereceye kadar inecek. Parçalı bulutlu bir hava görülecek. Rüzgar güneybatıdan esmesi bekleniyor. Rüzgar hızı saatte 10 ile 12 kilometre arasında olacak. Nem oranı gün boyunca %71 ile %87 arasında değişecek.

Sakarya'da soğuk ve karla karışık yağmurlu bir gün geçireceğiz. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmez giysiler ıslanmayı önler. Sabah saatlerinde yollarda buzlanma olabilir. Bu nedenle dikkatli olmalısınız. Araç kullanırken hızınızı düşürmelisiniz.

Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman hale gelecek. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklık 4 ile 13 derece arasında olacak. Hava parçalı az bulutlu olarak geçecek. 16 Ocak Cuma günü sıcaklık 4 ile 11 derece arasında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. 17 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 1 ile 7 derece arasında değişecek. Bu tarihlerde yağmur ve çisenti görülecek. Hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Yağmurlu havalarda şemsiye kullanmalısınız.

Sakarya'da hava durumu ılıman hale gelecek. Ancak 16 ve 17 Ocak tarihlerinde yağmur ve çisenti bekleniyor. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağmurlu havalarda şemsiye kullanmalısınız. Sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmalara dikkat edilmelidir. Araç kullanırken hızınızı düşürmelisiniz.