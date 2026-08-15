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Sakarya Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 15-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 27-31 derece arasında değişecek. Özellikle 15 Ağustos'ta açık hava etkinlikleri için ideal hava koşulları bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yüksek olacağı bu günlerde güneşten korunmak, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek önem taşıyor. Açık hava aktiviteleri planlayanlar, bu önerilere dikkat etmelidir.

Sakarya Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Sakarya'da 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 28-30 derece civarında bekleniyor. Bu sıcaklık yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

16 Ağustos Pazar günü hava bulutlu ve güneşli arası olacak. Sıcaklık 27-29 derece arasında değişecek. 17 Ağustos Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 28-30 derece civarında seyredecek. 18 Ağustos Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 29-31 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek seyredecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunması önemlidir. Ayrıca bol su tüketimi gerektiği unutulmamalıdır. Sıcak havalarda güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunulmamalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak sıcak olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar hava koşullarını göz önünde bulundurmalıdır. Gerekli önlemleri almak ve sağlıklı kalmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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