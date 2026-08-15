Sakarya Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 28-30 derece civarında bekleniyor. Bu sıcaklık yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

16 Ağustos Pazar günü hava bulutlu ve güneşli arası olacak. Sıcaklık 27-29 derece arasında değişecek. 17 Ağustos Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 28-30 derece civarında seyredecek. 18 Ağustos Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 29-31 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek seyredecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunması önemlidir. Ayrıca bol su tüketimi gerektiği unutulmamalıdır. Sıcak havalarda güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunulmamalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak sıcak olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar hava koşullarını göz önünde bulundurmalıdır. Gerekli önlemleri almak ve sağlıklı kalmak önemlidir.