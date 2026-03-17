Sakarya Hava Durumu! 17 Mart Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 17 Mart 2026 Salı günü hava durumu bulutlu, gündüz sıcaklık 13 derece, akşam ise 9 dereceye düşecek. Nem oranı %57 ile %73 arasında değişirken, rüzgar hızı 13-14 km/saat arasında olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 9 ile 13 derece arasında değişim gösterecek. Hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratacak. Dışarı çıkarken ceket bulundurmak önemli. Alınan önlemler, alerjik reaksiyon riskini azaltabilir.

Sakarya Hava Durumu! 17 Mart Salı Sakarya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 17 Mart 2026 Salı günü, Sakarya'da hava durumu bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Nem oranı %57 ile %73 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 13 ile 14 km/saat arasında olacak. Bu hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Mart Çarşamba günü hava sıcaklığı 11 ile 13 derece arasında olacak. Nem oranı %41 ile %84 arasında değişecek. Rüzgar hızı 21 km/saat civarında tahmin ediliyor. 19 Mart Perşembe günü hava sıcaklığı 10 ile 12 derece arasında kalacak. Nem oranı %57 ile %86 arasında olacak. Rüzgar hızı ise 14 km/saat olarak bekleniyor. 20 Mart Cuma günü ise hava sıcaklığı 9 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı %47 ile %88 arasında olacağı belirtiliyor. Rüzgar hızı 13 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların dikkatli olmalarını gerektiriyor. Rüzgarın hızının zaman zaman artabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu durumu dikkate almakta fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pakistan Afganistan’ı vurdu! Yüzlerce can kaybı var...Pakistan Afganistan’ı vurdu! Yüzlerce can kaybı var...
Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

En Çok Okunan Haberler
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

İşte çeyrek altın fiyatı: 16 Mart altın fiyatları

İşte çeyrek altın fiyatı: 16 Mart altın fiyatları

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

