Sakarya Hava Durumu! 17 Nisan Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün 17 Nisan 2026 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 - 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif yağmur etkili olacak. Günün ilerleyen saatlerinde bulutlu hava hakim olacak. Rüzgar hafif bir hızda esecek. Nem oranı yüksek olacak. Bu koşullar, havanın daha serin hissetmesine neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi günü hava sıcaklığı 14 - 17 derece arasında olacak. Yağışlı koşullar devam edecek. Pazar günü sıcaklıklar yine 14 - 17 derece aralığında seyredecek. Yer yer sağanakların görülmesi bekleniyor. Pazartesi günü ise sıcaklık 18 - 21 derece aralığında olacak. Daha sıcak bir havanın hakim olması öngörülüyor.

Serin ve yağışlı hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Ani ıslanmalardan korunmak için yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması, alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların dikkatli olmasını gerektiriyor. Sürücülerin yol koşullarının kaygan olabileceğini göz önünde bulundurarak dikkatli seyahat etmesi önemlidir.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmelisiniz. Gerekli önlemleri almanız, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.