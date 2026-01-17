Sakarya Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

17 Ocak 2026 Cumartesi günü, Sakarya'nın hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu. Hava sıcaklığının 0 ile 5 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık -1 ile -0.4 derece arasında olacak. Nem oranı %94 civarında. Rüzgar saatte yaklaşık 7 km hızla esecek. Gün doğumu saati 08:19, gün batımı saati ise 17:57 olarak hesaplandı.

Bugünkü hava koşulları, özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk olacak. Ayrıca, nemli bir ortam yaratacak. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Yolda yürürken kaygan zeminlere dikkat edilmesi gerekiyor. Bu, olası kazaların önüne geçebilir.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde soğuk kalacak. 18 Ocak Pazar günü, hava sıcaklığının 0 ile 3 derece arasında olması bekleniyor. Hafif kar yağışı görülecek. 19 Ocak Pazartesi günü, hava sıcaklığı 1 ile 4 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı devam edecek. 20 Ocak Salı günü ise hava 2 ile 7 derece arasında biraz daha ısınacak. Ancak, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Bu nedenle, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabı kullanmak da önemlidir. Araç kullanırken hava durumunu kontrol etmek gerekiyor. Gerekli önlemleri almak, güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli hazırlıkları yapmak, sağlığınız ve güvenliğiniz için önemlidir.