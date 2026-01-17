HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 17 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu şekilde geçecek. Hava sıcaklığı 0-5 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık -1 ile -0.4 derece düzeyinde olacak. Nem oranı %94 seviyelerine çıkacak. Rüzgar, saatte 7 km hızla esecek. Dışarı çıkarken kalın giysilerle birlikte su geçirmez ayakkabılar giymek önem taşıyor. Hava koşullarını dikkate alarak plan yapmalısınız.

Sakarya Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

17 Ocak 2026 Cumartesi günü, Sakarya'nın hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu. Hava sıcaklığının 0 ile 5 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık -1 ile -0.4 derece arasında olacak. Nem oranı %94 civarında. Rüzgar saatte yaklaşık 7 km hızla esecek. Gün doğumu saati 08:19, gün batımı saati ise 17:57 olarak hesaplandı.

Bugünkü hava koşulları, özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk olacak. Ayrıca, nemli bir ortam yaratacak. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Yolda yürürken kaygan zeminlere dikkat edilmesi gerekiyor. Bu, olası kazaların önüne geçebilir.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde soğuk kalacak. 18 Ocak Pazar günü, hava sıcaklığının 0 ile 3 derece arasında olması bekleniyor. Hafif kar yağışı görülecek. 19 Ocak Pazartesi günü, hava sıcaklığı 1 ile 4 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı devam edecek. 20 Ocak Salı günü ise hava 2 ile 7 derece arasında biraz daha ısınacak. Ancak, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Bu nedenle, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabı kullanmak da önemlidir. Araç kullanırken hava durumunu kontrol etmek gerekiyor. Gerekli önlemleri almak, güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli hazırlıkları yapmak, sağlığınız ve güvenliğiniz için önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otel bodrumunda çıkan yangın paniğe neden olduOtel bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu
Torba torba paralarla kaçtılar! 30 milyondan sadece 20 bin TL eksik çıktıTorba torba paralarla kaçtılar! 30 milyondan sadece 20 bin TL eksik çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.