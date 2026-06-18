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Sakarya Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 18 Haziran 2026 hava durumu genellikle bulutlu ancak güneşli saatler de bekleniyor. Gündüz sıcaklık 25-27 derece arasında haline gelirken, gece 16-18 dereceye düşecektir. Nem oranı %59 civarında bulunuyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 6 km hızla esecek. Önümüzdeki günlerde yağış ihtimali artarken, özellikle 19 ve 20 Haziran tarihlerinde dışarı çıkacakların hazırlıklı olması önemlidir. 21 Haziran ise daha güneşli bir gün sunacak.

Sakarya Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 18 Haziran 2026 Perşembe. Sakarya'da hava durumu genellikle bulutlu. Ayrıca güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25-27 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 16-18 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %59 civarında. Rüzgar kuzeydoğu yönünden eserek saatte 6 km hıza ulaşacak. Yağış ihtimali %56 seviyelerinde.

Sakarya'da bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Ancak yağış ihtimali bulunduğundan, dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 19 Haziran Cuma günü sağanak yağış bekleniyor. 20 Haziran Cumartesi bulutlar yerini az güneşli bir havaya bırakacak. 21 Haziran Pazar çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak.

Özellikle 19 ve 20 Haziran tarihlerinde yağış ihtimali yüksek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanızda fayda var. 21 Haziran'da hava daha güneşli olacak. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olabilir.

Sakarya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmeniz önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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