Sakarya Hava Durumu! 18 Mart Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

18 Mart 2026 Çarşamba günü, Sakarya'da hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 10 ile 12 derece arasında değişecek. Sabah hafif yağışlar bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar saatte 7 km hıza ulaşacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Akşam sıcaklıklar 6 ile 7 derece arasında seyredecek. Yağışların devam etmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 5 derece civarına düşecek. Yağışların sürmesi öngörülüyor. Gün boyunca nem oranı %96 seviyelerinde kalacak.

19 Mart Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 9 ile 10 derece arasında olacak. 20 Mart Cuma günü yağmur ihtimali var. Sıcaklık 9 ile 10 derece arasında değişecek. 21 Mart Cumartesi günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 10 ile 11 derece arasında olacak.

Bu hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı. Yağmurluk veya su geçirmez giysi giymeleri faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması astım veya alerji gibi hastalıklara sahip olanları etkileyebilir. Rüzgarın hızı düşük kalacak. Genel olarak rahatsızlık vermeyecek seviyede olacak.