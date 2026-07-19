Sakarya Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Temmuz 2026 Pazar. Sakarya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 32°C civarında. En düşük sıcaklık ise 14°C seviyelerinde. Hava genellikle güneşli. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hızı 6-7 km/saat civarında.

Sakarya'da sıcak ve güneşli bir gün geçireceksiniz. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Temmuz Pazartesi, 33°C civarında sıcaklık bekleniyor. 21 Temmuz Salı, sıcaklık 34°C seviyelerine ulaşacak. Bu tarihlerde hava yine güneşli. Yağış beklenmiyor.

Aşırı sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken bol su içmelisiniz. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da güneş kremi kullanın. Hafif ve açık renkli giysiler giymek sağlık açısından önemlidir.

Sakarya'da hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir dönem ortaya çıkıyor.