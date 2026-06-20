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Sakarya Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 20 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcaklık açısından yaz dönemini yansıtıyor. Gündüz sıcaklığı 27 derece, gece ise 14-15 derece arasında olacak. Hava kısmen güneşli ve yer yer sağanak bekleniyor. 21 ve 22 Haziran tarihlerinde benzer sıcaklıklar öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz ancak akşam serinliği için ince bir ceket bulundurmalısınız. Güneşten korunmak amacıyla güneş kremi kullanmayı unutmayın.

Sakarya Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 20 Haziran 2026 Cumartesi. Sakarya'da hava durumu yaz koşullarını gösteriyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 27 derece. Gece sıcaklıkları ise 14 ile 15 derece arasında. Hava genellikle kısmen güneşli. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olabilir.

21 ve 22 Haziran tarihlerinde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 21 Haziran Pazar günü sıcaklık gündüzleri 28 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları 13 ile 14 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu. 22 Haziran Pazartesi günü ise gündüz 28 derece, gece ise 14-15 derece bekleniyor. Bu günde hava çoğunlukla güneşli olacak.

Sıcak ve güneşli günlerde açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem. Piknik yapabilir, açık hava yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Deniz ve havuz keyifleri de yaşayabilirsiniz. Ancak akşamları hava sıcaklıkları düşebilir. İnce bir ceket almanızda fayda var. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içmekte yarar var.

Sakarya'da Haziran ayı, Marmara ve Karadeniz geçiş ikliminin etkisindedir. Bu dönem ılık ve güzel geçer. Yağış ihtimali düşüktür. Hava genellikle az yağışlıdır. Açık hava etkinlikleri planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

Sakarya'da 20 Haziran Cumartesi günü hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek gibi görünüyor. Gündüzler sıcak ve güneşli. Akşamlar ise serin olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Hava koşullarına göre hazırlıklı olmanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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