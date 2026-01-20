HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 20 Ocak Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 20 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve sisli geçecek. Sıcaklık 0 ile 6.5 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık -1.5 derece civarında olacak. Nem oranı %94 seviyelerinde seyredecek. Ziyaretçilerin dikkatli olması, uygun kıyafetler giymesi gerekecek. Trafikte görüş mesafesinin olumsuz etkilenebileceği düşünülüyor. Önümüzdeki günlere dair sıcaklıklar, 21 ve 22 Ocak'ta ılımanlaşacak.

Sakarya Hava Durumu! 20 Ocak Salı Sakarya hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Sakarya'da, 20 Ocak 2026 Salı günü, hava durumu oldukça soğuk ve sisli olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 0 ile 6.5 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -1.5 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %94 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı ise 3.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:17'dir. Gün batımı ise 18:01 olarak hesaplandı.

Bu soğuk ve sisli hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesini olumsuz etkileyebilir. Sakarya'da yaşayanlar ve ziyaretçiler, trafikte dikkatli olmalıdır. Uygun kıyafetler giymek de önemlidir. Nem oranı yüksek olacaktır. Dışarıda uzun süre kalacaklar, vücut ısısını korumaya özen göstermelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. 21 Ocak Çarşamba günü, sıcaklıklar 2 ile 8 derece arasında değişecek. Hava çok bulutlu olacak. 22 Ocak Perşembe günü, sıcaklıklar 3 ile 11 derece arasında seyredecek. Bu gün yağmurlu bir hava bekleniyor. 23 Ocak Cuma günü, hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 5 ile 14 derece arasında değişecek. Hava bulutlu geçecektir.

Bu dönemde, yağmurlu günlerde yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olunmalıdır. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumak için önemlidir.

Sakarya'da hava durumu, Ocak ayı boyunca genellikle soğuk ve yağışlıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, sağlığı korumanıza yardımcı olacaktır. Günlük planlarınızı daha verimli yapmanızı sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kar yağışı bitti, don geliyor: İstanbul sabah alarmı! Sıcaklıklar artacak mı?Kar yağışı bitti, don geliyor: İstanbul sabah alarmı! Sıcaklıklar artacak mı?
Anlaşma masada kaldı, Suriye ordusu harekata başladıAnlaşma masada kaldı, Suriye ordusu harekata başladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.