Sakarya Hava Durumu! 20 Ocak Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da, 20 Ocak 2026 Salı günü, hava durumu oldukça soğuk ve sisli olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 0 ile 6.5 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -1.5 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %94 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı ise 3.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:17'dir. Gün batımı ise 18:01 olarak hesaplandı.

Bu soğuk ve sisli hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesini olumsuz etkileyebilir. Sakarya'da yaşayanlar ve ziyaretçiler, trafikte dikkatli olmalıdır. Uygun kıyafetler giymek de önemlidir. Nem oranı yüksek olacaktır. Dışarıda uzun süre kalacaklar, vücut ısısını korumaya özen göstermelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. 21 Ocak Çarşamba günü, sıcaklıklar 2 ile 8 derece arasında değişecek. Hava çok bulutlu olacak. 22 Ocak Perşembe günü, sıcaklıklar 3 ile 11 derece arasında seyredecek. Bu gün yağmurlu bir hava bekleniyor. 23 Ocak Cuma günü, hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 5 ile 14 derece arasında değişecek. Hava bulutlu geçecektir.

Bu dönemde, yağmurlu günlerde yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olunmalıdır. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumak için önemlidir.

Sakarya'da hava durumu, Ocak ayı boyunca genellikle soğuk ve yağışlıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, sağlığı korumanıza yardımcı olacaktır. Günlük planlarınızı daha verimli yapmanızı sağlayacaktır.