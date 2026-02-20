HABER

Sakarya Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 20 Şubat 2026 Cuma günü güneşli ve ılıman bir hava etkili olacak. Gündüz sıcaklık 19 derece seviyesini bulacakken, akşam 15 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek; Cumartesi bulutlu, Pazar ise hafif yağmurlu geçecek. Hafta sonu ve pazartesi için plan yaparken hava tahminlerini göz önünde bulundurmak önem taşıyor. Dışarı çıkarken uygun giysiler ve şemsiye almak faydalı olacaktır.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 20 Şubat 2026 Cuma günü, Sakarya'da hava oldukça ılıman ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 19 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15 dereceye kadar düşecek. Rüzgarın hızı 12 kilometreye ulaşacak. Rüzgar güney yönünden esecek. Nem oranı %50 civarında olacak. Bu güzel havada, Sakarya'nın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Cumartesi günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 17 ile 5 derece arasında değişecek. Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 4 derece arasında olacak. Pazartesi günü alçak bulutların ardından biraz güneş göreceğiz. Sıcaklıklar 11 ile 1 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına göre plan yapmalısınız. Özellikle hafta sonu ve pazartesi günleri için hazırlıklı olmak önemlidir. Hafif yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Uygun kıyafetler giymek konforunuzu artırır. Hava sıcaklıkları düştüğünde kat kat giysin. Böylece vücut ısınızı korursunuz. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler prefer edilebilir.

Sakarya'da hava durumu, özellikle hafta sonu ve pazartesi günleri değişkenlik gösterecek. Bu nedenle planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmeniz önemlidir. Gerekli önlemleri almak, keyifli ve sağlıklı bir hafta sonu geçirmenize yardımcı olur.

hava durumu Sakarya
