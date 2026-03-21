Sakarya Hava Durumu! 21 Mart Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 21 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık sabah saatlerinde yaklaşık 7 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık rüzgarın etkisiyle daha da düşük hissedilebilir. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı ise gün boyunca artarak 14 km/saat seviyelerine ulaşacak. Bu nedenle, hava durumu yağmurlu ve serin olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişecek. 22 Mart Pazar günü parçalı bulutlu ve güneşli geçecek. 23 Mart Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 13 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 4 derece civarında seyredecek. Rüzgar hızı 14 km/saat civarında kalacak. Nem oranı %75 seviyelerinde olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman ve yağışsız olacak.

Bugün ve önümüzdeki günlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kat kat giyinmek faydalı. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek üşümeyi önler. Bu önlemler, Sakarya'da hava koşullarına karşı daha rahat bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.