Sakarya Hava Durumu! 21 Mayıs Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 21 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu değişken. Bölge sakinleri için zorlu koşullar mevcut. Gün boyunca sıcaklık 14 ile 19 derece arasında değişecek. Aralıklı yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır.

22 Mayıs Cuma günü hava durumu 15 ile 20 derece arasında olacak. 23 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 14 ile 20 derece arasında seyredecek. 24 Mayıs Pazar günü ise 13 ile 20 derece arasında ölçülecek. Bu süre zarfında hava genellikle yağışlı kalacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Kat kat giyinmek, ani sıcaklık değişimlerine karşı vücudu korumaya yardımcı olacaktır. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabı ve mont tercih edilmeli. Böylece ıslanmaktan kaçınmak mümkün olacaktır. Sakarya'da açık hava etkinliklerinizi hava koşullarını dikkate alarak planlamanız daha iyi olacaktır.

Sakarya'da 21 Mayıs Perşembe günü ve takip eden günlerde hava durumu yağışlı ve serin. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almalısınız. Uygun önlemler almak, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.