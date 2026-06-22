Sakarya Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Haziran 2026 Pazartesi, Sakarya'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 - 30 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 14 - 16 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor. Bu durum, Sakarya'da açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 29 - 31 derece arasında olacak. Hava yine güneşli olacak. 24 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 30 - 32 derece civarına çıkacak. Hava koşulları değişmeyecek. 25 Haziran Perşembe günü sıcaklık 31 - 33 derece arasında olacak. Hava yine güneşli kalacak.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken bol su içmek önemli. Güneş ışınlarından korunmak da faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlarken güneş kremi kullanmak gerekir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek rahat bir gün geçirmenizi sağlar.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.