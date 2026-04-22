Sakarya Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Nisan 2026 Çarşamba, Sakarya'da hava durumu yağmurlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 12 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 7 derece civarında olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra yağışların şiddeti artacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Nisan Perşembe günü gündüz 15 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Gece sıcaklığın -1 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Bu tarihte sağanak yağışlar etkili olacak. 24 Nisan Cuma günü ise zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 19 derece civarında, gece ise 1 derece civarında olacak.

25 Nisan Cumartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 20 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 5 derece civarında olması öngörülüyor.

Bu dönem ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunmalı. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Olası su birikintilerine karşı dikkatli olmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki düşüşler nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde ek katlar giymek üşümeyi önleyecektir.