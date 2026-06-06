HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Starmer’dan net uyarı: "Rusya 2030’a kadar NATO’ya saldırabilir"

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, savunma sanayisine yönelik kritik bir tesisi ziyareti sırasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstihbarat raporlarına dayandırılan değerlendirmeleri paylaşan Starmer, Rusya’nın önümüzdeki birkaç yıl içinde NATO topraklarını hedef alabileceğini belirterek, savunma yatırımlarının artırılmasının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı.

Starmer’dan net uyarı: "Rusya 2030’a kadar NATO’ya saldırabilir"
Devrim Karadağ

Rusya’nın oluşturduğu askeri tehdidin altını çizen Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmerr, müttefik ülkelerle ortak bir öngörüye sahip olduklarını ifade etti. Starmer, şu ifadeleri kullandı:

"RUSYA, NATO'YA SALDIRABİLİR"

"Eğer bu yatırımların önemine dair bir hatırlatmaya ihtiyacınız varsa, hem bizim istihbarat değerlendirmelerimiz hem de diğer NATO ülkelerinin analizleri net bir gerçeği ortaya koyuyor: Rusya’nın NATO’ya yönelik olası bir saldırısı 2030 gibi oldukça yakın bir tarihte gerçekleşebilir."

Starmer’dan net uyarı: "Rusya 2030’a kadar NATO’ya saldırabilir" 1

SAVUNMA PLANI HEM GÜVENLİK HEM İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Tehditlere karşı hazırlanan yeni Savunma Yatırım Planı'nın detaylarına da değinen Starmer, bu stratejinin hem ülkenin savunma kabiliyetini artıracağını hem de yerel ekonomiyi canlandıracağını belirtti. Silahlı Kuvvetler ve Savunma Bakanlığı ile koordineli bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Başbakan, "Bu plan, gelecekte ihtiyaç duyacağımız askeri yeteneklere odaklanacak. Savunma harcamalarını artırmamız, ülke genelinde iyi ücretli ve nitelikli yeni iş imkanları anlamına geliyor" dedi.

KRİTİK VİRAJ: GÖZLER ANKARA’DAKİ NATO ZİRVESİ’NDE

Birleşik Krallık’ın yeni savunma planının, önümüzdeki haftalarda düzenlenecek olan stratejik NATO Ankara Zirvesi öncesinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. NATO’yu "dünyanın gördüğü en etkili askeri ittifak" olarak nitelendiren Starmer, Ankara'da yapılacak liderler buluşmasına büyük önem verdiklerini aktardı.

Starmer’dan net uyarı: "Rusya 2030’a kadar NATO’ya saldırabilir" 2

Türkiye'nin ev sahipliğindeki bu tarihi zirve, ittifakın geleceği açısından kritik başlıkları barındırıyor:

Savunma Harcamaları: Üye ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılalarından savunmaya ayıracakları paylar yeniden masaya yatırılacak.

Kapasite Artırımı: Savunma sanayi üretim hacminin ve lojistik ağların güçlendirilmesi planlanacak.

Bölgesel Güvenlik: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin de işaret ettiği üzere, Türkiye'nin jeopolitik konumunun ittifak güvenliğindeki stratejik rolü ve bölgesel tehditler değerlendirilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan'dan iş dünyasına net mesajErdoğan'dan iş dünyasına net mesaj
Özel'den 'Mustafapaşa' çağrısı: "Beni seven sandığa gidecek, CHP'ye oy verecek"Özel'den 'Mustafapaşa' çağrısı: "Beni seven sandığa gidecek, CHP'ye oy verecek"

Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Rahmi Koç hakkında soruşturma! Bakan Gürlek'ten açıklama

Rahmi Koç hakkında soruşturma! Bakan Gürlek'ten açıklama

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Taziyede ortalık fena karıştı! Yaka paça kavga çıktı

Taziyede ortalık fena karıştı! Yaka paça kavga çıktı

Kuyumcular Odası'ndan vatandaşa altın uyarısı

Kuyumcular Odası'ndan vatandaşa altın uyarısı

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.