Starmer’dan net uyarı: "Rusya 2030’a kadar NATO’ya saldırabilir"

Rusya’nın oluşturduğu askeri tehdidin altını çizen Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmerr, müttefik ülkelerle ortak bir öngörüye sahip olduklarını ifade etti. Starmer, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bu yatırımların önemine dair bir hatırlatmaya ihtiyacınız varsa, hem bizim istihbarat değerlendirmelerimiz hem de diğer NATO ülkelerinin analizleri net bir gerçeği ortaya koyuyor: Rusya’nın NATO’ya yönelik olası bir saldırısı 2030 gibi oldukça yakın bir tarihte gerçekleşebilir."

SAVUNMA PLANI HEM GÜVENLİK HEM İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Tehditlere karşı hazırlanan yeni Savunma Yatırım Planı'nın detaylarına da değinen Starmer, bu stratejinin hem ülkenin savunma kabiliyetini artıracağını hem de yerel ekonomiyi canlandıracağını belirtti. Silahlı Kuvvetler ve Savunma Bakanlığı ile koordineli bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Başbakan, "Bu plan, gelecekte ihtiyaç duyacağımız askeri yeteneklere odaklanacak. Savunma harcamalarını artırmamız, ülke genelinde iyi ücretli ve nitelikli yeni iş imkanları anlamına geliyor" dedi.

KRİTİK VİRAJ: GÖZLER ANKARA’DAKİ NATO ZİRVESİ’NDE

Birleşik Krallık’ın yeni savunma planının, önümüzdeki haftalarda düzenlenecek olan stratejik NATO Ankara Zirvesi öncesinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. NATO’yu "dünyanın gördüğü en etkili askeri ittifak" olarak nitelendiren Starmer, Ankara'da yapılacak liderler buluşmasına büyük önem verdiklerini aktardı.

Türkiye'nin ev sahipliğindeki bu tarihi zirve, ittifakın geleceği açısından kritik başlıkları barındırıyor:

Savunma Harcamaları: Üye ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılalarından savunmaya ayıracakları paylar yeniden masaya yatırılacak.

Kapasite Artırımı: Savunma sanayi üretim hacminin ve lojistik ağların güçlendirilmesi planlanacak.

Bölgesel Güvenlik: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin de işaret ettiği üzere, Türkiye'nin jeopolitik konumunun ittifak güvenliğindeki stratejik rolü ve bölgesel tehditler değerlendirilecek.