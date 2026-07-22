Sakarya Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bugün tarih 22 Temmuz 2026, Çarşamba. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 - 35 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 17 - 18 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar kuzey yönünden hafif esmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar ve yüksek nem, öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Temmuz Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığı 26 - 27 derece civarında olacak. 24 Temmuz Cuma günü kısmen güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 26 - 28 derece arasında seyredecek. 25 Temmuz Cumartesi günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 22 - 23 derece civarında olacak.

Bu dönemde bol su içmek önemlidir. Ayrıca, güneş ışınlarından korunmak da gerekiyor. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek faydalıdır. Hava koşullarına uygun planlar yapmak gerekir.