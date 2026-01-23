Sakarya Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Ocak 2026 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu kapalı ve bulutlu. En yüksek sıcaklık 14 derece civarında. En düşük sıcaklık ise yaklaşık 3 derece. Gün boyunca sıcaklıklar 3 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı %88 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı saatte 3.6 kilometre esmesi bekleniyor. Gün doğumu saati 08:16. Gün batımı ise 18:04 olarak belirlenmiş.

Bugünkü hava durumu, Sakarya'da kapalı bir gün geçirmemizi sağlıyor. Dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacağı için kalın giyinmekte yarar var. Terleme ve üşüme riski bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 24 Ocak Cumartesi günü, hava sıcaklıkları 6 ile 14 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir gün bekleniyor. 25 Ocak Pazar günü, sıcaklıklar 7 ile 18 derece arasında değişecek. Bulutlu havanın ardından parlak gökyüzü görülecek. 26 Ocak Pazartesi günü, sıcaklıklar 6 ile 18 derece arasında olacak. Çok bulutlu bir gün öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı unutulmamalı. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edin. Sürüş yaparken hızınızı azaltmalısınız.