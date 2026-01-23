HABER

Sakarya Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya, 23 Ocak 2026 Cuma günü kapalı ve bulutlu bir hava ile karşı karşıya. En yüksek sıcaklık 14 derece olarak ölçülürken, en düşük sıcaklık 3 derece civarında. Gün içinde sıcaklıklar 3 ile 14 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı %88 düzeyinde. Dışarı çıkarken kalın giyinmek ve şemsiye almak faydalı olacaktır. Hava koşullarının değişken olması, planlarınızı yaparken dikkatli olmanızı gerektiriyor.

Taner Şahin

Bugün, 23 Ocak 2026 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu kapalı ve bulutlu. En yüksek sıcaklık 14 derece civarında. En düşük sıcaklık ise yaklaşık 3 derece. Gün boyunca sıcaklıklar 3 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı %88 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı saatte 3.6 kilometre esmesi bekleniyor. Gün doğumu saati 08:16. Gün batımı ise 18:04 olarak belirlenmiş.

Bugünkü hava durumu, Sakarya'da kapalı bir gün geçirmemizi sağlıyor. Dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacağı için kalın giyinmekte yarar var. Terleme ve üşüme riski bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 24 Ocak Cumartesi günü, hava sıcaklıkları 6 ile 14 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir gün bekleniyor. 25 Ocak Pazar günü, sıcaklıklar 7 ile 18 derece arasında değişecek. Bulutlu havanın ardından parlak gökyüzü görülecek. 26 Ocak Pazartesi günü, sıcaklıklar 6 ile 18 derece arasında olacak. Çok bulutlu bir gün öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı unutulmamalı. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edin. Sürüş yaparken hızınızı azaltmalısınız.

