Sakarya Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Temmuz 2026 Perşembe. Sakarya'da hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 14 ile 15 derece arasında seyredecek. Bu durum, son günlerdeki sıcak hava dalgasına göre belirgin bir serinleme anlamına geliyor.

Sakarya'da hava durumu sağanakların etkili olacağı bir gün olarak tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek önemlidir. Bu, serin havaya ve yağışa karşı vücudunuzu koruyacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 24 Temmuz Cuma günü kısa süreli sağanaklar devam edecek. Bu tarihte sıcaklık 26 derece civarında olacak. 25 Temmuz Cumartesi günü şiddetli sağanaklar etkili olacak. Bu günde sıcaklık 22 derece civarında seyredecek. 26 Temmuz Pazar günü sıcaklık daha yükseğe çıkacak. Tahminler 28 derece civarında bir sıcaklık öngörüyor.

Bu dönemde hava koşullarında değişiklikler olabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Bu, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Ayrıca günlük aktivitelerinizi daha verimli gerçekleştirmenizi sağlar.