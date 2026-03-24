Sakarya Hava Durumu! 24 Mart Salı Sakarya hava durumu nasıl?

24 Mart 2026 Salı günü, Sakarya'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 11 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında olacak. Hafif yağmur bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 11 dereceye yükselecek. Hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık yeniden 7 dereceye düşecek. Hava açık olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 5 dereceye kadar gerileyecek. Açık ve serin bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Sakarya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Mart Çarşamba günü, sıcaklık 7 ile 10 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 26 Mart Perşembe günü, hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 2 ile 16 derece arasında değişecek. Daha sıcak bir hava hakim olacak. 27 Mart Cuma günü ise sıcaklık 7 ile 21 derece arasında olacak. Az güneşli bir hava bekleniyor.

Bugün ve önümüzdeki günlerdeki hava koşulları göz önüne alındığında, şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Açık alanlarda vakit geçirecekler dikkatli olmalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava nedeniyle kalın kıyafetler tercih edilmelidir. Öğle saatlerinde daha hafif giysiler seçilmelidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de gereklidir.