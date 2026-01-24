HABER

Sakarya Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hafif kar yağışlı ve soğuk bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık -2 ile 3 derece aralığında seyredecek. Nem oranı %87 olacakken rüzgar hızı 6.8 km saat olarak tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymek, baş ve elleri korumak gereklidir. Buzlanmalara karşı dikkatli olunmalı, araçlarda kış lastikleri kullanılmalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korumak için önem arz ediyor.

Doğukan Akbayır

Sakarya'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif kar yağışlı ve soğuk olacak. Gün boyunca sıcaklık -2 ile 3 derece arasında değişecek. Nem oranı %87 olacak. Rüzgar hızı ise saatte 6.8 km civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:15, gün batımı ise 18:05'te gerçekleşecek.

Bu soğuk ve karla karışık hava koşulları dikkat gerektiriyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Baş ve ellere koruma sağlamak da gereklidir. Yolculuk yaparken buzlanmalara karşı dikkatli olunmalıdır. Araçların kış lastikleri ile donatılması gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımlı hale gelecek. 25 Ocak Pazar günü sıcaklık 5 ile 18 derece arasında değişecek. Hava yer yer güneşli olacaktır. 26 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 7 ile 18 derece arasında seyredecek. Hava bulutlu olacak. 27 Ocak Salı günü sıcaklık 6 ile 18 derece arasında olacak. Hava artan bulutlarla birlikte yağışlı geçecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye ve su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Sıcaklıklardaki ani değişikliklere karşı vücudu korumak için kat kat giyinmek pratik bir çözümdür. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek de fayda sağlar.

Sakarya'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek en doğrusu olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmak önemlidir.

