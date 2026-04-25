Sakarya Hava Durumu! 25 Nisan Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 25 Nisan 2026 Cumartesi hava durumu genellikle güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 22 derece civarında olacaktır. Gece ise sıcaklık 2 - 4 derece arasında değişkenlik gösterecek. Gün boyunca rahat bir hava beklentisi olacaktır. Akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu nedenle yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişecektir. 26 Nisan Pazar günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 23 derece civarında olacaktır. 27 Nisan Pazartesi günü ise daha serin ve hafif yağmurlu bir gün geçireceksiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi muhtemeldir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak iyi bir fikir olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak da gereklidir.