Sakarya Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 25 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Hava sıcaklığı 19 derece civarlarında seyredecek. Nem oranı %76 seviyesinde. Rüzgar güney yönünden esecek. Hız 6 km saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:16, gün batımı ise 18:05 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 26 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 16 ile 18 derece arasında olacak. 27 Ocak Salı günü sıcaklık 15 ile 17 derece arasında olacak. 28 Ocak Çarşamba günü sıcaklığı 17 ile 19 derece arasında tahmin ediliyor. Bu günlerde hava, genel olarak kapalı ve bulutlu olacak.

Sakarya'daki hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olur. Hava sıcaklıkları 15 ile 19 derece arasında değişeceğinden kat kat giyinmek önerilir. Böylece vücut ısınızı koruyabilirsiniz.