Sakarya Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

27 Şubat 2026 Cuma günü Sakarya'da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca sıcaklık 3 ile 6 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışların olması bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 10 km/s civarında esmesi tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yine değişkenlik gösterecek. 28 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 2 ile 8 derece arasında olacak. Yer yer sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. 1 Mart Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Bu gün sıcaklık 1 ile 10 derece arasında değişecek. 2 Mart Pazartesi günü ise hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklık 3 ile 14 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde ani sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmanız önemlidir. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmanız önerilir. Uygun kıyafetler giymek, olumsuz hava koşullarını etkisiz hale getirebilir. Rüzgarın hızı ve yüksek nem oranı, hassas bünyelerin soğuk algınlığına karşı dikkatli olmasını gerektirir.

Sakarya'da hava durumu genellikle değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek faydalıdır. Planlarınızı bu bilgilere göre yapmanız önem arz ediyor.