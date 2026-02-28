HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 28 Şubat 2026'da soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Gündüz sıcaklıklar 4 ile 8 derece arasında seyredecekken akşam saatleri 0 dereceye kadar düşüş gösterebilir. Rüzgarın güneyden esmesi bekleniyor. Pazar günü, 1 Mart 2026'da güneşli bir hava hakim olacak. Ani sağanaklara hazırlıklı olunmalı. Dışarıda bulunanların şemsiye taşıması ve uygun giyinmesi sağlık açısından önemlidir. Hava durumu değişimlerine dikkat edin.

Sakarya Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

28 Şubat 2026 Cumartesi, Sakarya'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıklar 4 ile 8 derece arasında değişecek. Muhtemel sağanaklar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 0 derece civarına düşebilir. Rüzgarın güneyden saatte 15 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı ise yüzde 80 civarında olacak.

Pazar günü, 1 Mart 2026'da çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 10 derece arasında seyredecek. Pazartesi ve Salı günlerinde, 2 ve 3 Mart 2026, puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 0 ile 16 derece arasında değişecek.

Bu dönemde ani bastıran sağanaklara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Uygun giyinmek, olası ıslanmaları ve soğuk algınlıklarını önleyecektir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmesi önerilir.

Sakarya'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmanız, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz açısından faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Camide gösteri krizi! Belediye başkanı isyan etti: “Sanki dansöz oynatıyoruz”Camide gösteri krizi! Belediye başkanı isyan etti: “Sanki dansöz oynatıyoruz”
Özel'den 'Mansur Yavaş' çıkışı: "Artık bu vakitten sonra..."Özel'den 'Mansur Yavaş' çıkışı: "Artık bu vakitten sonra..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.