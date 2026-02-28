Sakarya Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

28 Şubat 2026 Cumartesi, Sakarya'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıklar 4 ile 8 derece arasında değişecek. Muhtemel sağanaklar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 0 derece civarına düşebilir. Rüzgarın güneyden saatte 15 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı ise yüzde 80 civarında olacak.

Pazar günü, 1 Mart 2026'da çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 10 derece arasında seyredecek. Pazartesi ve Salı günlerinde, 2 ve 3 Mart 2026, puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 0 ile 16 derece arasında değişecek.

Bu dönemde ani bastıran sağanaklara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Uygun giyinmek, olası ıslanmaları ve soğuk algınlıklarını önleyecektir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmesi önerilir.

Sakarya'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmanız, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz açısından faydalı olacaktır.