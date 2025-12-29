Sakarya Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 29 Aralık Pazartesi günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığının 2 ila 3 derece civarında olması bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 5 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 2 ile 3 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık sabah saatlerinde -2 ile -3 derece olacak. Gündüz saatlerinde hissedilen sıcaklık 0 ile 1 derece arasında kalacak. Akşam saatlerinde -1 ile -2 derece hissedilecek. Gece saatlerinde ise hissedilen sıcaklık -3 derece civarında olacak. Nem oranı %77 ile %96 arasında değişecek. Rüzgar hızı sabah saatlerinde 13 km/saat olarak bekleniyor. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 16 km/saat olacak. Akşam ve gece saatlerinde rüzgar hızı 6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:22'dir. Gün batımı saati ise 17:39 olarak hesaplandı.

Dışarı çıkarken kalın giysiler giyilmesi öneriliyor. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yolda seyahat ederken dikkatli olunmalıdır. Araçların kış lastikleri ile donatılması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 30 Aralık Salı günü 8 ile 9 derece civarında olacak. 31 Aralık Çarşamba günü ise hava sıcaklığı 4 ile 6 derece arasında kalacak. Bu günlerde hava daha ılıman olacak. Yine de hava koşullarına uygun giyinmek önem taşımaktadır. Gerekli önlemleri almak da ihmal edilmemelidir.