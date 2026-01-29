HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

29 Ocak 2026 tarihinde Sakarya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 8 - 9 derece civarında, öğle saatlerinde 16 - 17 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde tekrar düşüş yaşanacak ve sıcaklık 10 - 11 derece olacak. Hava hafif yağmurlu, nem oranı %84 civarında. Rüzgar hızı 3.4 km/saat olarak ölçülecek. Bu dönem değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak için şemsiye ve su geçirmez mont almak faydalı olacaktır.

Sakarya Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe günü Sakarya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 8 - 9 derece civarında olacak. Hava hafif yağmurlu. Öğle saatlerinde sıcaklık 16 - 17 dereceye yükselecek. Hava daha ılıman hale gelecek. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar düşecek. 10 - 11 derece civarında olacak. Hava bu saatlerde yağmurlu. Nem oranı %84 civarında. Rüzgar hızı 3.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:11. Gün batımı saati 18:11 olarak hesaplandı.

30 Ocak 2026 Cuma günü sıcaklık 10 - 11 derece civarında olacak. Hava hafif yağmurlu. 31 Ocak 2026 Cumartesi günü sıcaklık 9 - 10 dereceye düşecek. Hava yine hafif yağmurlu olacak. 1 Şubat 2026 Pazar günü de sıcaklık 9 - 10 derece civarında kalacak. Bu günde hava hafif yağmurlu.

Bu dönemde hava koşulları değişken olacak. Dışarı çıkarken bir şemsiye ya da su geçirmez bir mont almak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması bekleniyor. Buna göre giyinmek, gün boyunca daha rahat hissetmenize yardımcı olur. Rüzgar hızının düşük olması tahmin ediliyor. Bu nedenle rüzgarın etkisi minimal olacak. Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmayın. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecekİkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek
HSK atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandıHSK atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.