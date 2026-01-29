Sakarya Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe günü Sakarya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 8 - 9 derece civarında olacak. Hava hafif yağmurlu. Öğle saatlerinde sıcaklık 16 - 17 dereceye yükselecek. Hava daha ılıman hale gelecek. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar düşecek. 10 - 11 derece civarında olacak. Hava bu saatlerde yağmurlu. Nem oranı %84 civarında. Rüzgar hızı 3.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:11. Gün batımı saati 18:11 olarak hesaplandı.

30 Ocak 2026 Cuma günü sıcaklık 10 - 11 derece civarında olacak. Hava hafif yağmurlu. 31 Ocak 2026 Cumartesi günü sıcaklık 9 - 10 dereceye düşecek. Hava yine hafif yağmurlu olacak. 1 Şubat 2026 Pazar günü de sıcaklık 9 - 10 derece civarında kalacak. Bu günde hava hafif yağmurlu.

Bu dönemde hava koşulları değişken olacak. Dışarı çıkarken bir şemsiye ya da su geçirmez bir mont almak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması bekleniyor. Buna göre giyinmek, gün boyunca daha rahat hissetmenize yardımcı olur. Rüzgar hızının düşük olması tahmin ediliyor. Bu nedenle rüzgarın etkisi minimal olacak. Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmayın. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir.