Sakarya Hava Durumu! 30 Aralık Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu açık ve ılıman bir gün sunuyor. Gündüz sıcaklıklar 20 dereceye ulaşacakken, akşam saatlerinde 15 derece civarına düşecek. Nem oranı %79 seviyelerinde kalırken, rüzgar sabah 9 km/saatten öğle saatlerinde 14 km/sate yükselecek. 31 Aralık'ta yağmur, 1 Ocak'ta ise kar bekleniyor. Hava koşullarına dikkat ederek önlemler almak bu dönemde önemli hale geliyor.

Sakarya Hava Durumu! 30 Aralık Salı Sakarya hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

30 Aralık 2025 Salı günü, Sakarya'da hava durumu genel olarak açık ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklıklar da benzer şekilde olacak. Nem oranı %79 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı sabah saatlerinde 9 km/saat olacak. Öğle saatlerinde bu hız 14 km/saat'e yükselecek. Akşam saatlerinde yeniden 9 km/saat olacak. Gece saatlerinde ise 8 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:22, gün batımı saati 17:39 olarak belirlendi.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları 5 ile 20 derece arasında değişecek. Bu gün yağmur bekleniyor. 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava sıcaklıkları 1 ile 6 derece arasında olacak. Kar yağışı bekleniyor. 2 Ocak 2026 Cuma günü ise sıcaklık -2 ile 4 derece arasında değişecek. Güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle 1 Ocak 2026 günü beklenen kar yağışı nedeniyle dikkatli olunmalı. Araç kullanmadan önce hava durumunu kontrol etmelisiniz. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için uygun giyinmek önemlidir. Açık hava etkinliklerini planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Sakarya'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek önemlidir.

hava durumu Sakarya
