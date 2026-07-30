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Sakarya Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 30 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı ve 28 derece sıcaklık bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 13-14 dereceye düşecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunan Sakarya, doğa yürüyüşleri için de uygun şartlar sağlıyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artmasıyla birlikte, 1 Ağustos itibarıyla 30 dereceyi geçecek hava koşulları dikkat gerektiriyor.

Sakarya Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 30 Temmuz 2026 Perşembe. Sakarya'da hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık ise 28 derece civarında olacak. Gece saatlerinde hava serinleyecek. Sıcaklık 13 - 14 derece arasında seyredecek. Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri için ideal. Doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde Sakarya'da hava durumu güneşli geçecek. 31 Temmuz Cuma günü sıcaklık 29 derece civarında olacak. 1 Ağustos Cumartesi’de sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. 2 Ağustos Pazar günü sıcaklık 31 dereceye yükselecek. Bu sıcak günlerde bol su içmek önemli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalmamaya dikkat edin.

Sakarya'da bu hafta hava durumu sıcak ve güneşli. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Hava durumu sizi etkilemesin, keyifli zaman geçirin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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