Sakarya Karasu'da karaya vurdu: Deniz kıyısında füze alarmı!

Sakarya'nın Karasu ilçesi Camitepe Mahallesi sahilinde, dün akşam saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıda şüpheli bir cisim fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yapılan ilk incelemede cismin bir uçaksavar füzesine ait roket taşıma motoru olduğunu tespit etti.

İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

İNCELEMEDE TESPİT EDİLEN NEDİR?

İlk incelemede; cismin Rus Hava Savunma Sistemi'ne ait uçaksavar füzesi roket taşıma motoru olduğu tespit edildi.

HAVADAKİ İŞLEMİ BİTTİKTEN SONRA DÜŞMÜŞ

Roket taşıma motorunun havadaki işlemi bittikten sonra Karadeniz üzerine düştüğü, buradan dalgalarla Karasu kıyılarına kadar sürüklendiği belirlendi.

Güvenlik önlemleri alınarak parça, bölgeden çıkarıldı.

Motor, Sualtı Savunma (SAS) ekiplerine teslim edilmek üzere götürüldü.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır