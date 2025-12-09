HABER

Sakarya’da anaokulu öğrencilerine su tasarrufu anlatıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından anaokulu öğrencilerine su tasarrufu eğitimi verildi.Su bilincinin erken yaşta kazandırılması çalışmaları kapsamında Serdivan Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu’nda etkinlik düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından anaokulu öğrencilerine su tasarrufu eğitimi verildi.

Su bilincinin erken yaşta kazandırılması çalışmaları kapsamında Serdivan Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu’nda etkinlik düzenlendi. "Su Müfettişi" başlığıyla gerçekleştirilen programda öğrencilere, suyun önemi ve günlük hayatta uygulanabilecek tasarruf yöntemleri, görsel materyaller ve animasyonlar eşliğinde anlatıldı. Sürdürülebilir su yönetimi kültürü oluşturmak amacıyla okullardaki eğitim faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: İHA

