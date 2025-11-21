HABER

Sakarya'da kazada hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak metrelerce yükseklikten şarampole devrilen araçta hayatını kaybeden 68 yaşındaki kadın son yolculuğuna uğurlandı.Kaza, Adapazarı-Mudurnu D-140 kara yolu Reşadiye mevkiinde dün meydana geldi.

Sakarya’da kazada hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak metrelerce yükseklikten şarampole devrilen araçta hayatını kaybeden 68 yaşındaki kadın son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, Adapazarı-Mudurnu D-140 kara yolu Reşadiye mevkiinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Ş. (41) yönetimindeki 54 H 1585 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak metrelerce yükseklikten şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılar Ç.Ç. (4), H.G. (12) ve sürücü Ümit Ş. ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü Ümit Ş. ağır yaralı olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Ç.Ç. ve H.G. de tedavi altına alındı. Araçta bulunan Aynur Şahin (68) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kadın son yolculuğunu uğurlandı
Meydana gelen kazada hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi. Kubbeli Yenicamii’ne getirilen Şahin, öğlen kılınan cenaze namazının ardından Seyfeler aile mezarlığına defnedildi.

