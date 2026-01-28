HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sakarya’da polis kaçakçılara göz açtırmıyor: 2 gözaltı

Sakarya’nın Adapazarı ve Karasu ilçelerinde polis ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya’da polis kaçakçılara göz açtırmıyor: 2 gözaltı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde kaçakçılığa geçit vermiyor. Bu çerçevede Karasu ve Adapazarı ilçelerinde teknik takip neticesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 670 kilogram açık tütün, 425 bin 800 adet boş, 57 bin 500 adet dolu makaron, kaçak tütün üretiminde kullanılan 1 adet tam otomatik tütün sarma makinesi, 1 adet elektronik sigara sarma makinesi, 3 adet tütün kıyım makinesi, 7 adet sarma makinesi aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Çalışmalar çerçevesinde F.S. (44) ve A.K. (45) isimli şahıslar gözaltına alındı.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla’da yağmur sonrası yoğun sis ulaşımı olumsuz etkilediMuğla’da yağmur sonrası yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Gölbaşı ilçesinde yoğun kar yağışıGölbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

Şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.