Sakarya’da polis kaçakçılara göz açtırmıyor: 2 gözaltı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde kaçakçılığa geçit vermiyor. Bu çerçevede Karasu ve Adapazarı ilçelerinde teknik takip neticesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 670 kilogram açık tütün, 425 bin 800 adet boş, 57 bin 500 adet dolu makaron, kaçak tütün üretiminde kullanılan 1 adet tam otomatik tütün sarma makinesi, 1 adet elektronik sigara sarma makinesi, 3 adet tütün kıyım makinesi, 7 adet sarma makinesi aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Çalışmalar çerçevesinde F.S. (44) ve A.K. (45) isimli şahıslar gözaltına alındı.