HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarıyla mücadele çerçevesinde Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Söğütlü ilçesinde ikamet eden E.D. (37) isimli şahsın üzerinde, evinde ve bahçesinde yapılan aramada 2 gram kubar esrar, kavanoz içerisinde 26 gram esrar ve kurutulmaya bırakılmış vaziyette 700 gram skunk ele geçirildi. E.D.’nin ifadesinde uyuşturucuyu Y.S. (50) isimli şahıstan temin ettiğini söylemesi üzerine ekipler harekete geçti. Gözaltına alınan Y.S., skunk maddesini H.D. (54) isimli şahıstan aldığını beyan etti. Bunun üzerine H.D.’nin ikametinde yapılan aramada da 2 bin gram skunk maddesi ele geçirildi. Tamamlanan adli işlemlerin ardından E.D. ve Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kilis’te iki araç çarpıştı: 4 yaralıKilis’te iki araç çarpıştı: 4 yaralı
Edirne, yoğun sis altında kaybolduEdirne, yoğun sis altında kayboldu

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.