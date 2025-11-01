HABER

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ilçesinde yapılan çalışmalarda İ.T. (41), B.T. (28) ve O.T. (35) isimli şüphelilerin üstlerinde ikametlerinde ve İ.T. isimli şüpheliye ait işyerinde yapılan aramalarda, 140 gram sentetik cannabinoid (bonzai) maddesi, 1 adet 150 gram bonzai yapımında kullanılmış aseton, 1.10 gram esrar maddesi, 0.30 gram metamfetamin maddesi, 4 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet fişek ele geçirildi. Husus ilişkin inceleme başlatılırken şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: İHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

