Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: İki günde 28 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya’da polis ekiplerince iki günde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 17-19 Ekim tarihlerinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 28 şüpheli şahıs yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 17-19 Ekim tarihlerinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 28 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 160.89 gram bonzai, 57 adet uyuşturucu hap, 26.30 gram metamfetamin, 1.36 gram bonzai hammaddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 490 TL, 2 ruhsatsız tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi.

Sakarya
