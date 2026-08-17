HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 50 kök Hint keneviri ele geçirildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 kök Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 10 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karasu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik saha çalışmaları gerçekleştirildi.

Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 50 kök Hint keneviri ele geçirildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 kök Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 10 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karasu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik saha çalışmaları gerçekleştirildi. Karasu ilçesinde belirlenen adres ve alanlara düzenlenen operasyonda, boyları 3 ile 4 metre arasında değişen 50 kök Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 10 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 50 kök Hint keneviri ele geçirildi 1

Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 50 kök Hint keneviri ele geçirildi 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti Grup Başkanvekili Usta ve koruması kazada yaralandıAK Parti Grup Başkanvekili Usta ve koruması kazada yaralandı
Didim’de yaz keyfi sürüyorDidim’de yaz keyfi sürüyor

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"

Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelir sorusuna yanıtı gündem oldu

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelir sorusuna yanıtı gündem oldu

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

"Konuşamıyor" demişti! Efsane oyuncunun son hali yürek burktu

"Konuşamıyor" demişti! Efsane oyuncunun son hali yürek burktu

Dondurma devi iflas koruma istedi: Ambalaj başını yaktı

Dondurma devi iflas koruma istedi: Ambalaj başını yaktı

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.